Von Isernhagen nach Kirchhorst

Februarwanderung der NaturFreunde

Wedemark. Am Sonntag, 23. Februar, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit S-Bahn und Stadtbahn nach Hannover-Fasanenkrug (nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich). Die etwa zwölf Kilometer lange Wanderstrecke führt von Isernhagen-Süd durch die Felder und Fluren der oberen Wietze an Altwarmbüchen, Campingsee und Golfplatz Lohne vorbei nach Kirchhorst. Dort ist vor der Rückfahrt eine Einkehr in den Kirchhorster Kaffeestuben vorgesehen. Festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung werden empfohlen. Die Wanderleiterin Ingrid Mehrmann bittet um Anmeldung bis spätestens Sonnabend,15. Februar, unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Die Kosten für Vereinsmitglieder betragen vier Euro, Gäste zahlen sieben Euro.