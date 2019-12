Von Königskindern und Tantenmördern

Balladen, Romanzen und Bänkelgesänge bei imago

Bissendorf. Wie in jedem Jahr findet auch diesmal wieder im Kunstverein imago eine unterhaltsame Lesung mit Wein und Musik statt. Professor Wolfgang Menzel hat sich das Thema „Balladen“ vorgenommen. Dem Publikum werden bekannte und weniger bekannte Texte vorgetragen von Goethes „Erlkönig“, Schillers „Handschuh“ über Heines „Tugendhafter Hund“ und Fontanes „Trauerspiel von Afghanistan“ bis hin zu Wilhelm Buschs „ Rieke“, Walter Mehrings „Judenkinder“ und Wedekinds „ Tantenmörder“. Einige Balladen werden auch parodiert. Und am Ende soll sogar etwas weihnachtliche Stimmung aufkommen mit der „Ballade vom gestohlenen Jesuskind“. Begleitet wird die Textlesung wieder von Akkordeonmusik, die Miroslav Grahovac in seiner virtuosen Art zu Gehör bringt. Der Weinhof Negenborn ist auch wieder dabei. Es erwartet die Besucher ein Abend voller Frohsinn und Nachdenklichkeit. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, Mitglieder zahlen zehn Euro. Eintrittskarten bei imago, Am Markt 1, während der Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, Sonnabend von 11 bis 13 und 15 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 15 bis 17 Uhr.