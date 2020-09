Von Pizzen und Möwen

Eine Reise durch den Alltag

Brelingen. Ole Bredtmann wuchs in Brelingen auf und hat seinen Lebensmittelpunkt zurzeit in Kiel. Schon seit seiner frühen Jugend begeisterte er sich für das Zeichnen und Malen. Er absolvierte sein Fachabitur im Bereich Gestaltung und ging anschließend in die Tischlerlehre, die er mit dem Gesellenbrief abschloss.Ole Bredmann hat für sich die Leidenschaft des Malens mit Öl und Acrylfarbe auf Leinwand entdeckt. Er bildet gerne Alltagsstilleben und Gegenstände ab, aber auch Szenen aus seinem maritimen Umfeld in Kiel, dabei steht die realistische Darstellung der Motive im Vordergrund. Eine Ausstellung ist jetzt in der Brelinger Mitte zu sehen und erstreckt sich über drei Räume.Nach der Vernissage beginnt die Ausstellung für die Öffentlichkeit am Sonnabend, 26. September, von 11 bis 13 Uhr. Weitere Öffnungszeiten sind immer am Wochenende Sonnabend und Sonntag von 11 bis 13 Uhr, am 3. Oktober verlängert sich die Öffnungszeit im Rahmen des Bankfestes bis 18 Uhr. Unter der Woche ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Post zu sehen. Letzter Ausstellungstag ist der 18. Oktober. Der Künstler bietet persönliche Führungen an, die unter der Nummer (0 51 30) 5 88 98 48 Sabine Glandorf koordiniert werden. Selbstverständlich gelten für die Ausstellung die aktuellen Hygieneregeln.