Vorbereitungen laufen an

Adventsflohmarkt unterstützt Krankenhaus in Äthiopien

Helstorf. Seit zwölf Jahren organisieren Ruth Meier und Ingrid Kober den Adventsflohmarkt am 1. Advent im Helstorfer Gemeindehaus, bisher im Rahmen des Adventsmarktes. Erstmalig ist der Adventsflohmarkt in diesem Jahr eine eigenständige Veranstaltung, deren gesamter Erlös an das Krankenhaus in AIRA (Äthiopien) gespendet wird. Da lebensnotwendige Operationen dort grundsätzlich durchgeführt werden, egal ob der Patient zahlen kann oder nicht, kann das Krankenhaus ohne Spenden aus Europa nicht existieren. Der Flohmarkterlös hilft mit, diese Behandlungen zu finanzieren. Für das leibliche Wohl wird am 1. Advent ebenfalls ab 15 Uhr gesorgt. Im neuen „Lichter-Carport“ gibt es kalte und warme Getränke, Leckeres vom Grill sowie Fischbrötchen. „Eine Kaffestube darf natürlich nicht fehlen“, sagt Ruth Meier mit Überzeugung. „Zum Glück haben viele Mitstreiterinnen, die gerne Kuchen oder Torten backen.“In der ehemaligen Pastorenwohnung gibt es reichliche Auswahl an weihnachtlicher Dekoration. „Die meisten Besucher wissen, dass sie bei uns am 1. Advent neben vielen dekorativen Dingen auch Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenke finden“, weiß Ingrid Kober aus Erfahrung zu berichten. „Sie nutzen die Zeit um in gemütlicher Atmosphäre in dem vielfältigen Angebot zu stöbern.“ Dank der zunehmenden Anzahl von Sachspenden in den vergangenen Jahren hat sich die Ausstellung stets vergrößert. In diesem Jahr wird sie in zwei Räumen aufgebaut. „Ohne die Menschen, die uns tatkräftig durch Spenden unterstützen, wäre die Veranstaltung nicht möglich“, weiß Ruth Meier zu schätzen. „Deshalb hoffen wir, dass es auch in diesem Jahr so weiter geht.“Sachspenden können bis zum 27. November bei Familie Kober, Tannenweg 15 in Helstorf abgegeben werden. Bei einer größeren Menge ist auch eine Abholung möglich. Weitere Infos unter Telefon (0 50 72) 74 12.