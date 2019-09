Vorbereitungstreffen

Brelingen. Am Sonntag, 1. Dezember, findet in der Zeit von 15 bis 19 Uhr auf dem Gelände der Kirchengemeinde Brelingen der diesjährige Weihnachtsmarkt statt. Das Angebot an Ständen auf dem Weihnachtsmarkt wird wieder an der Kirche entlang, in der Kirche, dem Glockenturm und in Haus 37, sowie über den Pfarrhof bis hin zum historischen Pfarrbackhaus sein. Das Planungstreffen dafür findet am Montag, 30. September, um 19 Uhr im Gemeindesaal in Brelingen, Hauptstraße 33 statt. Alle, die am Weihnachtsmarkt teilnehmen möchten, werden gebeten zu diesem Treffen zu kommen, um sich schriftlich anzumelden und Absprachen zu treffen. Wem dies nicht möglich ist, der meldet sich bei der Organisatorin Marion Bernstorf unter fmbernstorf@htp-tel.de.