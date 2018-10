Vorbereitungstreffen

Elze. In diesem Jahr wird wieder ein gemeinsamer Advents- und Weihnachtsmarkt der Elzer Kirche, der Vereine und Gruppen auf dem Kirchengelände stattfinden. Im Namen der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen und der Freiweilligen Feuerwehr Elze sind alle Interessierten eingeladen, an dem Vorbereitungstreffen am Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum teilzunehmen. Die Einladung gilt nicht nur den genannten Gruppen, auch Einzelpersonen, die Ideen einbringen und sich beteiligen möchten, sind herzlich willkommen. Gemeinsam wird ein Plan für Stände und Aktionen erarbeitet. Die Organisatoren freuen sich auf rege Beteiligung aus Elze und den umliegenden Dörfern.