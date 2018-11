Vorfreude auf Weihnachten mit Rudelsingen

Resse. Nach dem Erfolg im Jahr 2017 lädt die Kapernaum-Kirchengemeinde am Sonntag, 9. Dezember, um 16.30 Uhr in die Kapernaumkirche Resse, Martin-Luther-Straße 10 zum Weihnachtslieder-Rudelsingen ein. Als besonderes Bonbon unterstützen die Bläser des Musikcorps Langenforth und eine Pianistin den Gesang. Rudelsingen bedeutet: Jung und Alt, Groß und Klein kommen in der Kirche zusammen und singen gemeinsam. Die Texte können auf der Leinwand gelesen werden. Im Anschluss findet der Lebendige Adventskalender vor oder in der Kirche statt.