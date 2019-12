Vorfreude auf Weihnachten mit Weihnachtsliedersingen

Resse. Nach drei Jahren ist es schon fast gute Tradition: Am dritten Advent, 15. Dezember, findet das dritte Mal das Weihnachtsliedersingen in der Kapernaumkirche Resse statt. „Gemeinsam Singen fördert die adventliche Stimmung und lässt die Vorfreude auf Weihnachten aufleuchten. Das kann man sogar beim Singen auf den Gesichter sehen“, meint Pastorin Wibke Lonkwitz. Im Rahmen des lebendigen Advents um 18 Uhr begleitet die „Resse – Session“ bekannte Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen. Die Texte können auf der Leinwand gelesen werden. Im Anschluss bietet der Kirchenvorstand eine Stärkung an.