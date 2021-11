Vorlesetag im MGH

Mellendorf. Am Freitag, 19. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ist das MGHam Gilborn bei bundesweiten Vorlesetag mit dabei. Pro Gruppe stehen sechs Plätze zur Verfügung. Vorgelesen wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Freiwilligenagentur. Das Event ist kostenlos. Bitte vorher unter Freiwilligenagentur@Wedmark.de oder telefonisch unter (0 51 30) 9 74 45 11 anmelden. In Raum 1.10 liest Susanne für Kinder von sechs bis neun Jahren aus „Die Olchis fliegen in die Schule". In Rarum 1.02 steht Vorleserin Heidi für Kinder von zehn bis zwölf Jahren mit „Die Abenteuer des starken Wanja" bereit und in Raum 1.03 hönren die 13- bis 14-Jährigen von Florian etwas aus „Explorer-Team – das Abenteuer beginnt".