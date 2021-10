Vorschule in Elze

Elze. Für alle Einschüler 2022 wird es ab Februar erstmals eine Vorschule an der Grundschule Elze geben. Hierzu lädt der Förderverein der Grundschule Elze alle interessierten Eltern zu einem Infoabend am Donnerstag, 4. November, um 17.30 Uhr in die Schule ein. An diesem Abend gilt die 3-G-Regel. Die fachliche Leitung Elke Steinmetz informiert um alles rund um die neue Vorschule. Bei Interesse und Fragen können sich Eltern aber auch vorab melden unter info@foerderverein-gs-elze.de.