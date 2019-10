Vorstandswahlen bei der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Wedemark

Wennebostel. Am Montag, 14. Oktober, findet ab 14 Uhr wieder die Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus Wedemark im Gesellschaftsraum der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8, statt. Ein umfangreiches Programm erwartet Mitglieder, Freunde und hoffentlich einige neue Gäste. Wie üblich, werden sich die Teilnehmer zunächst bei Kaffee und Kuchen oder einer Currywurst sowie einem Bier stärken. Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung sind dann die Vorstandswahlen, die turnusgemäß an der Reihe sind. Bisher haben sich keine neuen Interessenten für diese Ehrenämter gemeldet, das kann aber bis zur Wahl nachgeholt werden. Danach gibt es die Gelegenheit zu einigen Bemerkungen zur politischen Lage in der Gemeinde, im Land und im Bund. Und zu guter Letzt wird die Teilnehmerliste für das gemeinsame Essen im November herumgereicht. Im Angebot sind wie immer alternativ Grünkohl mit zwei Brägenwürsten, Kasseler und Bauchfleisch oder eine Schlachteplatte. Der Preis bleibt unverändert bei 14,50 Euro.



