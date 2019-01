Wieder volles Programm im Mooriz

Resse. Es finden einige Vorträge und Filme finden im Mooriz, Altes Dorf 1b statt. Begonnen wird jeweils um 19 Uhr. Es wird ein Eintrittsgeld in Höhe von fünf Euro erhoben. Leinwand, Beamer und Laptop sind vorhanden.Folgende Termine sind vorgesehen: Mittwoch, 20. Februar – Ruska-Aika – Wenn der Herbst Lappland in Farben taucht, ein Multimediavortrag von Professor Axel Bleckwede, abweichend wird für diese Veranstaltung ein Eintrittsgeld in Höhe von sechs Euro erhoben; Mittwoch 20. März – die Juwelen der Hannoverschen Moorgeest, Referent ist Ludwig Uphues, Sprecher des Aktionskreises Hannoversche Moorgeest; Mittwoch, 22. Mai – Magie der Moore, Dokumentarfilm des Naturfilmers Jan Haft; Mittwoch, 18. September – Pflanzen der Hochmoore – eine hochspezialisierte Gemeinschaft, Referentin ist Diplom-Biologin Gisela Wicke vom NABU Gehrden; Mittwoch, 20. November – Island – von Feuer und Kälte geprägte Landschaften, Referent ist Reinhard Löhmer, FAM und BUND Hannover.Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer (0 51 31) 4 79 97 44 oder E-Mail info@mooriz.de.