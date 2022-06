Vortrag beim Bürgerverein

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof freut sich Prof. Manfred Stuhrmann-Spangenberg für einen Vortrag gewonnen zu haben. Am 11. Juli um 19 Uhr im Dorgemeinschaftshaus nimmt der Referent die Zuhörer mit auf eine literarische und virtuelle Reise zu den kleinen Staaten Europas und gibt Einblicke in die Geschichte und Gegenwart. Schon lange vor Hape Kerkeling besuchte der Referent alle europäischen Zwergstaaten, wie auch das Fürstentum Monaco, wo er in der Spielbank von Monte Carlo Fortuna begegnete. Außerdem reiste er auch in einige nicht anerkannte Kleinstaaten wie Transnistrien (Pridnestrowien), in autonome Regionen wie auf die Isle of Man (wo er als deutscher Spion verhaftet wurde), oder in sogenannte Mikronationen wie die Republik Saugeais, wo er eine Audienz bei der Staatspräsidentin bekam. Der Bürgerverein bittet um Anmeldungen unter kontakt@bv-gailhof.de oder telefonisch bei Mandy Trzeziak unter (0 51 30) 37 45 54. Der ursprünglich an diesem Tag geplante Diavortrag von Hilmar Deichmann muss nochmals verschoben werden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.