Vortrag

Wennebostel. Der LandFrauenverein Wedemark lädt am Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr ins Gasthaus Bludau nach Wennebostel zu einem Vortrag von Christoph Walther aus Ronnenberg recht herzlich ein. Christoph Walther spricht zu dem Thema „Integration und Inklusion in Schule und Gesellschaft.“ Er ist ehemaliger Schulleiter der IGS in Linden. Anmeldungen bitte bis zum 2. April bei Helga Bremus unter Telefon (0 51 39) 27 84 34.