Vortrag

Scherenbostel. Im Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel, Am Husalsberg 7, wird am Donnerstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr Peter Griemberg vom NABU eine Streifzug durch die Natur der Wedemark präsentieren. Er gibt Infos über Hornisse, Eisvogel & Co. und erzählt Geschichten über Seltenes und Bedrohtes, vermeidlich Alltägliches und heimliche Schätzchen und wie man diese bewahren kann. Der Eintritt ist frei.