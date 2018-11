Vortrag der AfD

Bissenodrf. Am Freitag, 23. November, um 19 Uhr findet in Bissendorf ein Vortrag der nicht ganz gewöhnlichen Art statt. Harry Ebert, seit 1999 Bürgermeister in Burladingen/Baden Württemberg, trat nach einigen Jahren CDU-Mitgliedschaft aus dieser wieder aus. Den Grund für den AfD-Eintritt legt er nun in einem Vortrag dar. In diesem schildert er seine Beweggründe für den aus seiner Sicht notwendigen Wechsel und die Hürden, die man bei diesem Schritt überwinden müsse. Interessierte können sich unter db@alternative-hannover-land.de anmelden.