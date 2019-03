Vortrag im Mooriz

„Juwelen der Hannoverschen Moorgeest“

Resse. Allein die Tatsache, dass die vier Hochmoore der Hannoverschen Moorgeestnicht industriell abgetorft wurden und sie noch über ein außergewöhnliches Arteninventar verfügen, wie viele Biologen in den Jahren 2007 und 2008 ermittelt haben, machen sie zu Juwelen der europäischen Naturlandschaften. Die Europäische Kommission hat daher im Jahr 2012 beschlossen, den Erhaltungszustand der vier Hochmoore zu verbessern, der durch die Entwässerung in den letzten 50 Jahren stark gelitten hat. Das Bissendorfer Moor, das Otternhagener Moor und das Helstorfer Moor gehören angesichts der vielen im Lande abgetorften Hochmoore noch zu den zehn am besten erhaltenen Hochmooren in Niedersachsen. Sie verfügen noch über bis zu sieben Meter mächtige Torfschichten und einer Pflanzendecke von bis zu 230 Pflanzenarten. Diese hochspezialisierte Gemeinschaft, die sich durch Nährstoffmangel und Wasserüberschuss hochangepasst entwickelt hat, ist neben den noch vorkommenden seltenen Tierarten aus acht untersuchten Tiergruppen Thema des Vortagabends. Vortragender ist Ludwig Uphues, Sprecher des Aktionskreises Hannoversche Moorgeest.Der Vortrag findet am Mittwoch, 20. März, im Mooriz, Altes Dorf 1 b um 19 Uhr statt. Es wird ein Eintrittsgeld in Höhe von fünf Euro erhoben.