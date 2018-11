Vortrag im Mooriz

Resse. Am Mittwoch, 21. November, findet im Mooriz ein Vortrag von Marion Heumüller statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Der Vortrag handelt von der Archäologie im Moor. Die niedersächsischen Moorgebiete sind mit ihren besonderen Erhaltungsbedingungen für organische Materialien herausragende und einmalige Kulturarchive. Für die vorgeschichtlichen Menschen bildeten die Moore räumliche Hindernisse, aber auch Räume für den Kontakt mit der spirituellen Sphäre und Orte ritueller Handlungen, Rückzugsgebiete und Jagd- und Sammelreviere. Dementsprechend vielfältig ist das Spektrum der in den Mooren enthaltenen Objekte. Es umfasst aus Holz gebaute Wege, Rad- und Wagenbruchstücke, Einbäume, Siedlungen und Lagerplätze, im Moor deponierte Gegenstände, hölzerne Kultfiguren, Moorleichen oder Leder- Wollkleidung. Das Alter einiger Funde reicht 10.000 Jahre zurück. Zusammen mit den Ergebnissen aus archäologischen, anthropologischen, dendrochronologischen und paläoökologischen Untersuchungen lassen Moorfunde die Lebenswelten und Umweltbedingungen der Menschen seit der Steinzeit mit erstaunlicher Präzision rekonstruieren.

Der Vortrag von Marion Heumüller, Referentin für Moor- und Feuchtbodenarchäologie des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege, stellt wichtige und neue Funde aus den Mooren Niedersachsens vor und zeigt, welch lebendige Einblicke die Moorfunde in das Leben der Menschen über tausende von Jahren erlauben.