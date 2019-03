Vortrag in Gailhof

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt am Mittwoch, 13. März, alle Gailhofer Senioren um 15 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. An diesem Nachmittag wird Max Steinborn über das Leben in einem norddeutschen Dof von 1930 bis 1950 berichten. Während des anschließenden gemeinsamen Kaffeetrinkens gibt die Gelegenheit über einige Erlebnisse zu berichten und sich auszutauschen. Der Vorstand freut sich auf rege Teilnahme.