Vortrag über Neuseeland

Tobias Hauser referiert am 22. Januar im Bürgerhaus

Bissendorf. Stimmungsvolle Musik, ausdrucksstarken Bilder, interessante Geschichten und fundierte, live kommentierte Informationen erwarten die Besucher bei der Reisereportage von Tobias Heuser am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus. Unberührte Natur, einsame Strände, eine besondere Kultur mit faszinierenden Mythen – Neuseeland steht für viele Sehnsüchte und Wünsche. Um die nachzuvollziehen machte sich Tobias Hauser auf die Reise ans andere Ende der Welt. Was er dabei erlebt und gesehen hat, welche Bilder die alten Vorstellungen ersetzen und welche Erzählungen für ihn bestätigt wurden, das berichtet er in seinem neuen Vortrag. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter www.adticket.de erhältlich. Außerdem bei den bekannten Vorverkaufsstellen Bücher am Markt in Bissendorf und Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf sowie im Ticket Shop Am Eisstadion in Mellendorf.