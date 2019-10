Vortrag und Gesprächsaustausch

Resse. Die Gruppe Gespräche in der Zeit der Kapernaum-Kirchengemeinde in Resse lädt ein zum Vortrag und Gesprächsaustausch mit dem Gefängnispastor und Seelsorger

Pastor Matthias Weiß am Dienstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus, Martin-Luther-Straße 10.