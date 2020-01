Vortrag zu Cyber-Mobbing und Bildschirmverhalten von Jugendlichen

Mellendorf. Wie soll eine Erwachsenengeneration Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit Internet und Smartphones vermitteln, wenn sie selbst ohne sie groß geworden sind? Antworten auf diese Fragen gibt der unterhaltsame Vortrag von Moritz Becker am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf.

Die kommunale Schulsozialarbeit am Campus W lädt insbesondere Eltern ein, sich über das Internet- und Socialmedia-Konsumverhalten von Jugendlichen zu informieren und darüber, wie man sie vor Cybermobbing schützen kann. Warum hängt mein Kind schon vor dem Frühstück am Handybildschirm? Welche Mechanismen gibt es im WhatsApp-Klassenchat meines Kindes? Auf diese Fragen wird die Veranstaltung Antworten geben.

„Um Medienverhalten beurteilen zu können, muss verstanden werden, warum manche Nutzer, ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre, andere an ihrem Leben bei Instagram und Co. teilhaben lassen“, beschreibt Anna Rieder, Sozialarbeiterin der Gemeinde den Ansatz des Vortrages. Um problematisches Verhalten zu erkennen und authentisch zu beurteilen, müssten Phänomene wie Cybermobbing mit ihren Ursachen und Wirkungen realistisch eingeschätzt werden können. „An dieser Stelle kann Moritz Becker vom Verein Smiley helfen“, verspricht sie. Moritz Becker ist Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (FH). Er ist neben seiner Tätigkeit bei smiley Dozent der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM), Lehrbeauftragter der Uni Hannover und ist zertifizierter Eltern-Medien-Trainer. Smiley ist ein Verein zur Förderung der Medienkompetenz mit Sitz in Hannover. „Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche, aber auch überaus unterhaltsame Weise stellt Moritz Becker die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar“, verspricht Anna Rieder. Eltern erhielten Hilfestellungen in der Medien-Erziehung und Argumente für das tägliche Leben zuhause. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2-3. Der Eintritt ist frei.