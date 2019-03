Vortragsabend

Abbensen. Der Imkerverein Wedemark organisiert am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Bienenfreundliches Gärtnern oder Ist mein Garten ein Insektenparadies?“ in „Knop‘s Restaurant zur Post“ in Abbensen. Verschiedene Referenten sind eingeladen und werden zum Thema berichten sowie Anregungen zur Gestaltung des eigenen Gartens geben. Der Imkerverein setzt damit die beliebte Vortragsreihe fort, die im Herbst letzten Jahres unter anderem die Blühstreifen der Landwirte zum Thema hatte. Der Eintritt ist frei. Der Imkerverein freut sich über eine Spende am Ausgang.