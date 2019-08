Vortragsreihe im Mooriz

Resse. Der BfR nimmt die Eröffnung des Moor-Erlebnispfades in Resse zum Anlass, eine Reihe von Vorträgen unter dem Titel „Moore verstehen“ zu initiieren. Was ursprünglich als interne Fortbildung gedacht war, möchte der Verein auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Veranstaltungen finden samstags von 9.30 bis circa 13 Uhr statt. Zunächst sind drei Veranstaltungen geplant. Die ersten beiden Vorträge an den Samstagen 24. und 31. August, eine weitere Veranstaltung am 14. September. Der Eintritt ist frei. Ein Pausenbrot ist mitzubringen, Kaffee und Wasser können angeboten werden. Am Sonnabend, 31. August, ist nach dem einführenden Vortrag eine Exkursion ins Bisssendorfer Moor vorgesehen. Die Teilnehmerzahl dafür ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung ist deshalb notwendig. Bei Exkursionen ist ein Endzeitpunkt schlecht festzulegen, deshalb sollte hier etwas mehr Zeit eingeplant werden.Folgende Vorträge sind vorgesehen: Am Sonnabend, 24. August, von 9.30 bis 13 Uhr „Unser Moor vor der Haustür“ – Vortrag mit Bildern und Besichtigung Mini-Moor am Mooriz; am Sonnabend, 31. August, von 9.30 bis circa 13 Uhr „Pflanzen im Moor“ –

Vortrag mit Bildern und Exkursion ins Bissendorfer Moor mit Moorbohrungen

und Wassermessungen (begrenzte Teilnehmerzahl) und am Sonnabend, 14. September, von 9.30 bis 13 Uhr Interaktives Moor-Modell „MOONI“.