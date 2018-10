Vortragsveranstaltung

Region. Der Kreisverband der Landfrauen Burgdorf lädt ein zum Vortrag „System statt Suche: EDV-Datenmengen meistern und verwalten.“ Ordner, Dateien, Mails- das kreative Chaos herrscht auf vielen Festplatten und Mailpostfächern. Eine klare Ablagestruktur im Computer erleichtert die Arbeit, spart Zeit und vermeidet Frust. Anne Dirking von der LWK Niedersachsen stellt vor, wie die Unterlagen sinnvoll geordnet werden können. Die Veranstaltung findet am Montag, 5. November, um 18 Uhr im Gasthaus Haase in Burgdorf, Lehrter Straße 12 statt. Anmeldungen bis zum 1. November an Karin Buchholz unter Telefon (0 51 36) 24 17 oder karin.buchholz@web.de