Vorverkaufsstart für die Playoffs

Erster Playoff-Termin ist Freitag, 15. März, 20 Uhr

Jetzt geht’s richtig los, jetzt wird es ernst. Am Freitag, 15. März, findet das erste Playoff-Spiel der Hannover Scorpions gegen einen Gegner aus der Oberliga Süd statt. Der genaue Gegner steht noch nicht fest. Ab sofort sind für die Playoff-Heimspiele am Freitag, 15. März, 20 Uhr und Dienstag, 19. März, 20 Uhr in der hus de groot EISARENA Tickets erhältlich. Erwerben kann man die Eintrittskarten hier an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter (01 80) 6 05 04 00 online unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/even... in der Geschäftsstelle sowie an der Abendkasse der Hannover Scorpions (Am Freizeitpark 2).