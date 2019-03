Wanderung der NaturFreunde

Auf den Kronsberg und ins Bockmer Holz

Wedemark. Am Sonnabend, 23. März, wollen die Wedemärker NaturFreunde zu denFrühlingsblühern ins Bockmer Holz und Mastbruchholz wandern. Treffpunkt ist um 8.40 Uhr der Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit S-Bahn und Stadtbahn zur Kronsberg-Siedlung (der Zustieg an einer anderen Bahnstation ist nach Absprache möglich). Bis zur Expo 2000 war der Kronsberg ein überwiegend kahler und als Ackerfläche genutzter Landschaftsraum. Durch die Weltausstellung entstand neben der großen Wohnsiedlung ein parkähnlichesNaherholungsgebiet. Erstes Ziel der Wanderung ist die mit 118 Metern höchste Erhebung Hannovers, der nördliche Aussichtshügel des Kronsbergs. Danach geht es hinab in das Naturschutzgebiet Bockmer Holz und weiter zum Expo Park Süd. Hier ist eine Einkehr im IKEA-Restaurant geplant, bevor die Tour in das versteckte Naturparadies Mastbruchholz und den Park der Sinne führt. Für die Wanderung sind festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung erforderlich. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Fahrkosten fürMitglieder vier Euro, für Gäste sieben Euro). Informationen und möglichst frühzeitige Anmeldung bei der Wanderleiterin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18.