Wanderung der NaturFreunde

Am 27. Oktober geht es um den Benther Berg mit Museumsbesuch

Wedemark. Am Sonntag, 27. Oktober, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 8.40Uhr am Bahnhof Mellendorf zu einer Wanderung um den Benther Berg von Empelde nach Northen (der Zustieg an einer anderen Bahnstation ist nach Absprache möglich). Dabei macht die Gruppe auch eine Reise in die geologische Vergangenheit in die Zeit, als durch die Bewegungen des Benther Salzstockes die über ihm liegenden Buntsandsteinschichten hochgedrückt und quergestellt wurden und so der Benther Berg entstand. Die weithin sichtbare Kali-Abraumhalde bei Empelde erinnert an die Zeit der Kalisalzgewinnung von 1908 bis 1975. Über die Geschichte dieses Bergbaus von der Entstehung der Kalilager bis zur Verarbeitung der Salze informiert eingehend das Niedersächsische Museum für Kali- und Salzbergbau in Empelde, das als erstes Ziel auf dem Programm steht. Nach dem Museumsbesuch geht es dann zur Ostseite des Benther Berges und am Waldrand entlang bis zum Restaurant „Bergschänke“ auf der Westseite. Hier ist vor der Rückfahrt eine erholsame Einkehr geplant. Für die insgesamt circa acht Kilometer lange Tour sind festes Schuhzeug und Rucksackverpflegung erforderlich. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Wanderleiterin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Kosten für Mitglieder fünf Euro, für Gäste acht Euro.