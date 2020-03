Wanderung der NaturFreunde

Ins Naturschutzgebiet der südlichen Leineaue

Wedemark. Das Wassergewinnungsgebiet im Süden Hannovers ist Ziel der Märzwanderungder NaturFreunde Wedemark. Am Sonntag, 22. März, soll es in das Naturschutzgebiet „Alte Leine“ und zum Trinkwasser-Erlebnispfad Grasdorf gehen. Hierzu treffen sich die Teilnehmer um 8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit der S-Bahn nach Rethen (der Zustieg an einer anderen Bahnstation ist nach Absprache möglich). Die circa elf Kilometer lange Tourführt zum Koldinger Holz und durch die frühlingshafte Auenlandschaft zwischen Alter Leine und Leine in das alte Calenberger Bauerndorf Grasdorf, danach weiter nach Alt-Laatzen. Hier ist das Wiesendachhaus als Einkehr vorgesehen. Festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung werden empfohlen. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Wanderleiterin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Die Kosten für Vereinsmitglieder betragen vier Euro, für Gäste sieben Euro.Hinweis zur abgesagten Wanderung von Isernhagen nach Kirchhorst am 23. Februar: Sie wird im September nachgeholt.