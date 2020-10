Wanderung durchs Moor

Resse. Am Sonntag, 11. November, von 14.30 bis 17.30 Uhr bietet der NABU Wedemark eine Wanderung ins Schwarze Moor bei Resse mit interessanten Erläuterungen von Folke Hein an. Hein ist ist Naturschutzobmann im Hegering Wedemark. Treffpunkt ist an der Osterbergstraße in Resse zwischen Friedhof und Sportplatz auf der Südseite der Straße am Beginn des Waldes.