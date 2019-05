Warmbadefahrt für Senioren

Jetzt noch für Fahrt nach Bad Salzdetfurth anmelden

Wedemark. Der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde bietet bietet wieder eine Badefahrt nach Bad Salzdetfurth in das Sole-Frei- und Hallenbad an. Und das zum Preis in Höhe von 15 Euro pro Person bei einem dreistündigen Aufenthalt im Bad. Die Abfahrzeiten sind unverändert wie folgt: 8.30 Uhr Resse (Feuerwehrgerätehaus), 8.35 Uhr Resse (Lönswinkel - Lönssiedlung), 8.40 Uhr Wiechendorf (Prendel), 8.43 Uhr Scherenbostel, L190 Langenhagener Straße gleich hinter der Kreuzung vor dem Eckgrundstück, 8.46 Uhr Bissendorf, Bahnhofstraße vor dem Kiosk, 8.48 Uhr Bissendorf, Mellendorfer Straße (gegenüber Post), 8.52 Uhr Wennebostel, Lindenstraße (Bushaltestelle gegenüber Kindergarten), 8.55 Uhr Mellendorf, Bissendorfer Straße/Krausenstraße (früher Apotheke), 9 Uhr Gailhof (Bushaltestelle Ortsmitte).Die Ankunft im Bad Salzdetfurth wird gegen 10 Uhr sein. Die Rückkehr wird gegen 13.15 Uhr erfolgen; Ankunft voraussichtlich gegen 14.15 Uhr in Gailhof und in Resse gegen 15 Uhr.Anmeldungen nimmt die Gemeinde Wedemark unter Telefon (0 51 30) 58 10 entgegen bis Dienstag, 21. Mai. Es folgt jetzt eine längere Sommerpause. Am Mittwoch, 28. August, werden die Warmbadefahrten wieder fortgesetzt und es geht in das Celler Badeland.