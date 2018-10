Warmbadefahrt für Senioren

Wedemark. Im Oktober finden zwei Warm-Badefahrten in das Badeland in Celle statt und zwar am Mittwoch, 17. Oktober, und Mittwoch, 24. Oktober. Die Abfahrzeiten sind unverändert wie folgt: 8.30 Uhr Resse (Feuerwehrgerätehaus), 8.35 Uhr Resse (Lönswinkel – Lönssiedlung), 8.40 Uhr Wiechendorf (Prendel), 8.45 Uhr Scherenbostel, Am Husalsberg (Höpershof), 8.47 Uhr Bissendorf, Scherenbosteler Straße), 8.48 Uhr Bissendorf, Mellendorfer Straße (gegenüber Post), 8.52 Uhr Wennebostel, Lindenstraße (Bushaltestelle gegenüber Kindergarten), 8.55 Uhr Mellendorf, Bissendorfer Straße/Krausenstraße (früher Apotheke), 9 Uhr Gailhof (Bushaltestelle Ortsmitte). Der Preis pro Person beträgt zehn Euro inklusive Fahrt und Eintritt. Anmeldungen bis Dienstag, 16. Oktober, für den 17. Oktober und bis Dienstag, 23. Oktober, für den 24. Oktober, jeweils 15 Uhr, unter Telefon (0 51 30) 58 10 bei der Gemeinde Wedemark. Zum Vormerken: Die nächste Badefahrt am 14. November geht auch in das Badeland nach Celle.