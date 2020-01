Warmbadefahrt nach Celle

Jetzt noch für den 15. Januar anmelden

Wedemark. Der Seniorenbeirat lädt zur ersten Warmbadefahrt im Jahr 2020 ein. Am Mittwoch, 15. Januar, geht es wieder in das Badeland nach Celle. Die Abfahrzeiten sind unverändert wie folgt: 8.30 Uhr Resse (Feuerwehrgerätehaus), 8.35 Uhr Resse (Lönswinkel – Lönssiedlung), 8.40 Uhr Wiechendorf (Prendel), 8.45 Uhr Scherenbostel, Am Husalsberg (Höpershof), 8.47 Uhr Bissendorf, Scherenbosteler Straße, 8.48 Uhr Bissendorf, Mellendorfer Straße (gegenüber Post), 8.52 Uhr Wennebostel, Lindenstraße (Bushaltestelle gegenüber Kindergarten), 8.55 Uhr Mellendorf, Bissendorfer Straße/Krausenstraße (früher Apotheke), 9 Uhr Gailhof (Bushaltestelle Ortsmitte). Der Preis pro Person beträgt zehn Euro inklusive Fahrt und Eintritt. Anmeldungen bis Dienstag, 14. Januar, 15 Uhr, unter Telefon (0 51 30) 58 10 (Gemeinde Wedemark). Schon einmal vormerken: Die nächste Warmbadefahrt findet am 29. Januar statt.