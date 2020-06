Was ist los im MGH?

Corona-Ausklang: Langsam geht es wieder los

Mellendorf. Das MGH hat wieder die Türen geöffnet, doch was findet statt und was kann man in Anspruch nehmen? Die Sprechstunde der Formularlotsen findet wieder am Dienstag von 10 bis 12 Uhr statt. In dieser Zeit sind auch die Notfalldosen gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro zu erwerben. Am Mittwoch trifft sich die Gruppe ,,Los Amigos de espanol“ von 19 bis 20 Uhr für spanische Gespräche. Bitte für diesen Termin anmelden unter Email Freiwilligenagentur@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Auch die Selbsthilfegruppen treffen sich wieder. Wer zu einer solchen gehört, oder Fragen hat, kontaktiert bitte die Freiwilligenagentur. Erreichbar ist das Team täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter oben genannter Nummer oder freiwilligenagentur@wedemark.de.