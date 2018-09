Wechsel bei der Diakonie

Annette Lübbe wird aus ihrem Amt entpflichtet

Helstorf. Am Wochenende feiert die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen wie immer am zweiten Sonntag im September ihren Diakoniesonntag. Im Gottesdienst am 9. September, 11 Uhr in der Helstorfer Kirche, wird Annette Lübbe nach sechs Jahren aus ihrem Amt als Kirchenvorsteherin (nachträglich) entpflichtet und sie ebenso aus dem Amt der Diakoniebeauftragten und Koordinatorin des Freundeskreises PflegePlus. „Die Zeit bei PflegePlus habe ich sehr genossen und die ehrenamtliche Tätigkeit hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es sind viele Freundschaften daraus entstanden und ich habe wertvolle Erfahrungen machen können,“ sagt Annette Lübbe. Schon als Jugendliche habe sie mit einer Freundin mit alten Damen Karten gespielt und sie zum Spaziergang begleitet, doch heute seien die Freundschaftsdienste von PflegePlus noch wichtiger als damals, da alte und pflegebedürftige Menschen nicht mehr in Großfamilien aufgehoben seien. Annette Lübbe bedauert, dass sie durch ihren Wegzug aus Helstorf ihr Engagement hier aufgeben muss.Die Kirchengemeinde freut sich, in Ute Bertram-Kühn eine Nachfolgerin gefunden zu haben, die schon vor Jahren bei PflegePlus aktiv war, und die auch das Amt der Diakoniebeauftragten übernimmt. Sie wird während des Gottesdienstes in beide Ämter eingeführt. Im Gottesdienst werden Mitglieder des Freundeskreises mitwirken und der Gottesdienst wird musikalisch begleitet durch die Musikschule Neustadt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es im hinteren Teil der Kirche einen kleinen Empfang geben.