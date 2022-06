WedeJam diesmal eine Woche später

Mellendorf. Aus organisatorischen Gründen findet der WedeJam im Juni ausnahmsweise nicht am dritten, sondern am vierten Sonnabend des Monats statt. Somit sind dieses Mal alle Musikfreunde am 25. Juni eingeladen, ins MGH in Mellendorf zu kommen. Beginn des Aufbaus ist dann wie immer um 17 Uhr. Alle Musiker und Zuhörer sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbei kommen und Spaß haben. Auch dieses Mal ist das Café EinzigArtig dabei und versorgt alle Gäste gegen eine kleine Spende gern.