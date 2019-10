WedeJam im überarbeiteten Format

Um die Attraktivität für Musiker und Besucher gleichermaßen zu steigern, werden die veranstalter eine Mischung aus Bandauftritten und dem üblichen Jammen etablieren. Wie soll das genau Laufen? Es werden Bands eingeladen, zwischen 30 und 60 Minuten zu spielen. Interessierte Bands können sich im Vorfeld anmelden. Wer mit oder ohne Band etwas zum Programm beitragen möchte ist herzlich willkommen. Eine kurze Meldung bei Sven Jagata reicht völlig aus. Einfach per E-Mail an sven.jagata@kk-hannover.de oder telefonisch unter (01 72) 7 54 83 90. Natürlich gibt es auch Zeiten für das freie Jammen. Dies wird in den Bandpausen und ganz besonders im Anschluss erfolgen. Seit kurzem gibt es für den WedeJam neben der Facebookseite auch eine eigene Homepage: unter www.wedejam.de wird über die nächste Veranstaltung und die Bands berichtet. Hierüber ist auch die Musiker- Bandanmeldung möglich.