WedeJam startet wieder

Mellendorf. Der WedeJam startet nach langer Pause wieder. Am heutigen Sonnabend ab17 Uhr wird aufgebaut, so dass es für alle Interessierten ab 18 Uhr losgehen kann. Wieder gilt: Jeder ist herzlich willkommen. Egal welches Instrument oder wie die Fähigkeiten sind.

Und selbstverständlich laden wir auch ganz herzlich zum Zuhören ein. Der WedeJam findet wie immer im Mehrgenerationenhaus der Freiwilligenagentur statt, Gilborn 6, in Mellendorf.