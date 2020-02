Wedemärker NaturFreunde besuchen das Blindenmuseum Hannover

Wedemark. Am Donnerstag, 12. März, unternehmen die Wedemärker NaturFreunde erneut

einen Kurzausflug nach Hannover. Diesmal steht eine Führung durch das Blindenmuseum in Kirchrode auf dem Programm. Seit 1845 gibt es hier eine Blindenschule, das heutige „Landesbildungszentrum für Blinde“. Anlässlich der 150-Jahr-Feier dieser Einrichtung wurde das Museum eröffnet und zählt mit seinem umfangreichen Ausstellungsgut zu den wenigen seiner Art in Deutschland. Über 6.000 Exponate zeigen anschaulich, wie Blindenbildung

seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute betrieben wurde und was es heißt, ein Leben in Blindheit zu führen. Zu sehen beziehungsweise zu ertasten sind unter anderem Reliefdarstellungen, Schreib- und Lesegeräte, alte Lehrbücher in unterschiedlichem Druck, Modelle und Globen. Nach der Führung ist eine erholsame Pause in einem Café in Kirchrode

geplant. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf; nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Nähere Informationen und Anmeldung bis zum 8. März bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Die Kosten für Vereinsmitglieder betragen vier Euro, Gäste zahlen sieben Euro.