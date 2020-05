Wedemärkerin spielt bei Bingo mit

Morgen geht es uim TV um 74.000 Euro

Wedemark. Das Geld ist nur eine Fernsehsendung entfernt. Am Sonntag spielt die 34-jährige Andrea Langhans aus Wedemark in der beliebten TV-Show „BINGO!“ um 74.000 Euro. Andrea Langhans ist als eine von zwei Kandidaten ausgelost worden. Live zu sehen am Sonntag um 17 Uhr im NDR Fernsehen. In zwei Spielrunden muss die sympathische Tauchlehrerin gegen einen Kandidaten aus Helmstedt schätzen, tippen, erkennen, wissen - und viel Glück haben. Kommt Andrea Langhans ins Finale, spielt sie um das „Süße Glück“. So heisst das neue Spiel in der erfolgreichen TV-Sendung. Auf sie warten wenigstens 2.000 Euro Bargeld – mit ganz viel Glück werden daraus 74.000 Euro. „Bingo! - Die Umweltlotterie“ läuft seit mehr als 22 Jahren jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und hat bislang mehr als 190 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt. Auch in der Wedemark haben schon Projekte wie zum Beispiel der Meitzer Schlauchturm davon profitiert.