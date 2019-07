„Wedemark-Meister“ wird wieder ermittelt

Fußball-Gemeinde-Meisterschaft beginnt Sonnabend in Elze

Wedemark. Die 2018 wiederbelebte Ausspielung der Fußball „Wedemark-Meisterschaft“ findet in diesem Jahr eine Fortsetzung. An fünf Spielorten wird wieder der „Meister“ ermittelt. Begonnen wird am 13. Juli mit Spielen in Elze. Am letzten Spieltag, den 31. Juli erfolgt dann die Pokalübergabe in Mellendorf an den Sieger. Titelverteidiger ist der SV Resse, der durch den Aufstieg in die Kreisliga an Spielstärke gewonnen hat und sicherlich alles daransetzen wird, den Meistertitel wiederzuerlangen.Der Spielplan in diesem Jahr:Spielort Elze, Sonnabend, 13. JuliBG Elze - SV Resse, 16 UhrMellendorfer TV - 1. FC Brelingen, 18 UhrSpielort Resse, Sonnabend, 20. JuliSC Wedemark - SV Resse, 16 UhrMellendorfer TV - BG Elze, 18 UhrSpielort Bissendorf, Mittwoch, 24. Juli1. FC Brelingen - BG Elze, 17.30 UhrSC Wedemark - Mellendorfer TV, 19.30 UhrSpielort Brelingen, Sonnabend, 27. Juli1. FC Brelingen - SV Resse, 16 UhrBG Elze – SC Wedemark, 18 UhrSpielort Mellendorf, Mittwoch, 31. Juli1. FC Brelingen – SC Wedemark, 17.30 UhrMellendorfer TV – SV Resse, 19.30 Uhr