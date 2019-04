Wedemärker Duo Oktoberton im Herzblut

Wedemärker Duo Oktoberton im Herzblut

Mellendorf. Am Sonnabend, 6. April, ist das Duo (Hannes Lambert, Gesang, und Stefan Preuschoff, Gitarre) aus der Wedemark zu Gast. Das Programm ist handverlesen und die Auswahl der Stücke sind streng: „Wenn uns ein Lied nicht berührt, wird es auch das Publikum nicht berühren. Unsere Lieder sind oft auch B-Seiten eher unbekannter Perlen“, sagt Hannes Lambert. Hannes Lambert setzt neben der Musik auch gern seine Stimme ein. Als Werb- und Offsprecher hat er unter anderem die Griraffe „Stephan“ in Dreamworks Animation-Film „Madagascar 2“ gesprochen. Stefan Preuschoff arrangiert die Titel für das Duo: „Mir ist viel dran gelegen, Raum für harmonische Chöre zu lassen. Die Mehrstimmigkeit ist ein Stilelement, das wir gerne einstetzen. Parallel zu Oktoberton ist Stefan Preuschoff auch Teil der Band „Saitensprünge“ die in der Wedemark sehr bekannt ist. Der Wedemärker Musikakt wird bei freiem Eintritt in der Herzblut Sport- und Musikbar präsentiert.