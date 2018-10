Informationsabend für Frauen im Bürgerhaus

Bissendorf. Zu einem Informationsabend für Frauen rund um das Thema „Wege in den Beruf“, lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wedemark ein. Am Mittwoch, 7. November, um 19.30 Uhr klärt die Referentin Ufuk Kurt, von der Koordinierungsstelle Frau und Beruf bei der Wirtschaftsförderung Hannover über wichtige Aspekte im Bürgersaal in Mellendorf auf.Familienleben und Beruf zu vereinbaren, gehört mittlerweile zur Lebensplanung der meisten Familien. Das berufliche Comeback nach einer Phase der familienbedingten Berufsunterbrechung ist jedoch nicht immer einfach. Selbst der zeitnahe Wiedereinstieg nach der Elternzeit garantiert häufig keine reibungslose Rückkehr in den Beruf. Aber auch für Berufsanfänger bilden Unklarheiten oftmals eine so große Hürde, dass die Jobauswahl und die Bewerbung dafür, als ein unüberwindbares Hindernis erscheint.Zahlreiche Fragen bewegen Frauen, die zurück in den Beruf wollen oder neu ins Berufsleben einsteigen wollen. Kann ich ohne Abitur, aber mit einer Berufsausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung an der Fachhochschule studieren? Muss man sich immer mit Unterlagen bewerben? Was sollte eine Bewerbung beinhalten? Zu diesen Fragen bietet Ufuk Kurt Lösungsansätze für die Teilnehmerinnen.Darüber hinaus gibt sie auch Tipps zur persönlichen Situation der Besucherinnen. Wie sieht ein eigenes Arbeitsprofil aus? Wo will ich arbeiten, in welcher Branche? Mit wem will ich arbeiten, mit Menschen oder Material? Was kann ich besonders gut, was fällt mir schwer und was will ich überhaupt nicht machen? Der Abend soll dazu dienen, Antworten auf diese und Ihre Fragen finden zu können.Fragen zur Veranstaltung beantwortet die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Silke Steffen-Beck unter Telefon (0 51 30) 58 12 48 oder Silke.Steffen-Beck@Wedemark.de.Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 7. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1.