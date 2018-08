Wehr dich, aber richtig

Selbstbehauptungskurs der vhs

Bissendorf. Fachleute sind sich sicher, dass ein gestärktes Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstvertrauen dazu beitragen, sich vor gewaltsamen Übergriffen erfolgreich zu schützen. Zusätzlich ermöglicht eine individuelle Handlungssicherheit, sich auch in kritischen Situationen effektiv zu wehren. Dazu gehört: Gefahren frühzeitig zu erkennen und bedrohliche Situationen zu vermeiden, geeignete Strategien zur Selbstbehauptung und Konfliktlösung zu erlernen sowie Handlungsalternativen sicher anzuwenden. Das Kursprogramm erfolgt durch einen lizenzierten Gewaltschutztrainer nach den Qualitätsstandards der Karlsruher Polizei. Therapieerwartungen kann nicht entsprochen werden.Viele, vor allem schüchterne, körperlich schwache und unsichere Kinder werden heute Opfer von Gewalt, sowohl von anderen Kindern, als auch von Erwachsenen. Die Kinder erleben ihre eigene Hilfslosigkeit gegenüber der Gewalt, erfahren Gewalt als Machtmittel. Aber auch Kinder können lernen, sich zu verteidigen. In Rollenspielen und Theorie findet folgende Thematik statt. Der Kurs für Kidner ab sechs Jahren findet am 8. und 9. September jeweils von 9 bis 11.15 Uhr bei der vhs Hannover Land, Geschäftsstelle Wedemark, Am Mühlenberge 15 in Bissendorf statt. Die Kosten betragen 50 Euro, Kursnummer: W963230.Anmeldung bei Kerstin Euler unter Telefon (0 50 32) 98 19 81, euler@vhs-hannover-land.deoder direkt in der Geschäftsstelle oder die Internetseite www.vhs-hannover-land.de.