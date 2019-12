Weihnachten zu Gast in St. Michaelis

Theologin aus Scherenbostel feiert Weihnachtsgottesdienst

Bissendorf. Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, lädt die evangelische Kirchengemeinde um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst in die St. Michaeliskirche in Bissendorf. Zum ersten Mal wird dabei die Theologin Christina Ernst den Gottesdienst in „ihrer" alten Kirche feiern, eigentlich ein Heimspiel für die gebürtige Scherenbostelerin. Christina Ernst lebt seit einem Jahr wieder ganz in der Nähe – in Hannover arbeitet sie als Pastorin für die Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Viele Wedemärker kennen sie noch aus Schulzeiten oder durch die Musikschule. „Wir freuen uns, gerade am 1. Weihnachtstag eine profilierte Theologin zu Gast in St. Michaelis zu haben", so Pastor Thorsten Buck. Nach Abschluss ihres Studiums forschte Christina Ernst an der Uni Göttingen zur Entwicklung sozialer Medien und wie die Theologie Orientierung beim Umgang mit Facebook, Instagram und ähnlicher digitaler Kommunikation geben kann.Dann aber zog es sie doch ins Pfarramt, „weil ich den Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen so schätze", beschreibt sie. Nach drei Jahren als Seelsorgerin in Twistringen (Landkreis Diepholz) erlebt sie die evangelische Kirche nun aus einem ganz anderen Blickwinkel – als persönliche Referentin von Irmgard Schwaetzer, die als Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vorsteht. Bei diesen verschiedenen Tätigkeiten bildet die Heimatgemeinde St. Michaelis eine wichtige Basis. So freut sich Christina Ernst darauf, am 1. Weihnachtstag dort zu predigen und Gottesdienst zu feiern, wo sie 1998 konfirmiert wurde.