Viel Programm für Groß und Klein in Elze

Elze. Besonders für die Kleinen bietet die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen eine Vielzahl an besonderen Weihnachtsveranstaltungen. So wir für jeden das richtige Programm und passend für das Alter zur Verfügung stehen. Ein weihnachtliches Potpourri bietet das Krippen-Puppen-Spiel am Montag, 24. Dezember, um 11 Uhr und das Krippenspiel um 15 Uhr. Die lebendige Weihnachtsscheune ist für Besucher am 24. und 25. Dezember geöffnet. Neben der Christvesper am 24. Dezember um 16.30 Uhr in Meitze und Gottesdient in Elze um 18 Uhr wird für die Kleinsten ein Krippenpuppenspiel aufgeführt: Die Geburt Jesu erleben die Besucher mit allen Sinnen von Handpuppen gespielt in der Elzer Kirche. Begleitet wird diese Andacht von Konfirmanden und einigen ehemaligen ZwoDoMos (Jugendgruppe – jeden zweiten Donnerstag im Monat) sowie Kirsten Kiegeland, die mit dem Akkordeon begleitet. Danach ziehen die Besucher gemeinsam mit den Akteuren in die Pfarrscheune, um die Christus-Szenerie mit den lebendigen Tieren hautnah zu erleben. Das Krippenspiel: Die wohl prominenteste Geschichte des Christentums – aktueller denn je. Auch in diesem Jahr wird die Pfarrscheune der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen wieder mit Leben gefüllt. Am Heiligabend um 15 Uhr wird hier die wohl prominenteste Geschichte des Christentums im Rahmen eines Krippenspiels vorgetragen. Die Schauspieler sind Kinder zwischen vier und zwölf Jahren aus der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen.Die heilige Familie sowie Hirten, Engel, Gastwirte und Königinnen werden von den kleinen Ausrufern begleitet. Diese werfen einen besonderen Blick auf die Gegebenheiten von vor rund 2000 Jahren, die derzeit vielleicht aktueller denn je sind. Musikalisch wird das Krippenspiel auch dieses Jahr wieder von Jugendlichen aus der Kirchengemeinde unterstützt. Im Anschluss wir Kinderpunsch und Glühwein ausgeschenkt.Die lebendige Weihnachtsscheune: Die lebendige Weihnachtsscheune öffnet am Heiligabend von 11 bis 19 Uhr ihre Türen und am 1. Weihnachtstag von 10 bis 16 Uhr. Die seit vielen Jahren lieb gewonnene Tradition lässt die Besucher die Geburt Jesu in authentischer Kulisse zusammen mit Ochs, Esel, Schafe und natürlich der Heiligen Familie erleben. Alle Interessierten von Fern und Nah sind herzlich eingeladen auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Weihnachten in seiner ursprünglichsten Form lässt die Betrachter erfahren wie es einst vor über 2000 Jahren wohl in Betlehems Stall zugegangen sein kann.Am Sonnabend, 12. Januar 2019, startet wieder in Elze die Tannenbauaktion mit den Konfirmanden der Jahrgänge 2019 und 2020 der Kirchengemeinde. Um 9.30 Uhr wird mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen, um gestärkt in Elze die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. Die Elzer werden gebeten bis 10 Uhr ihren Weihnachtsbaum an die Straße zu legen. Die Jugendlichen melden sich dann zum Abholen des Baumes und freuen sich über eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde. Freiwillige Helfer, Väter, Mütter Ex-Konfis und natürlich auch andere werden zur Unterstützung beim Einsammeln der Bäume gebraucht. Bitte vorab im Kirchenbüro anmelden unter Telefon (0 51 30) 29 22.