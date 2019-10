Weihnachtsfeier

Mellendorf. Der Imkerverein Wedemark freut sich auf die Weihnachtsfeier am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr bei einem Überraschungsessen inklusive Getränken (Kostenbeitrag zwölf Euro) im Gasthaus Stucke in Mellendorf. Interessierte Mitglieder und Landwirte können sich gern bis zum 22. November per E-Mail an imkerverein-wedemark@web.de oder unter der Telefonnummer (0 51 30) 37 48 44 anmelden.