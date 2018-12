Weihnachtsfeier

Meitze. Wo ist der Weihnachtsmann? Am Sonnabend, 15. Dezember, ab 15 Uhr findet man ihn auf dem Waaken-Hoff in Meitze. Der Pensionspferdebetrieb der Familie Hemme öffnet zum ersten Mal seine Tore und lädt alle interessierten Besucher zu einer kleinen Weihnachtsfeier mit Programm ein. Ab 15.30 Uhr zeigen die Einsteller was für eine bunt gemischte Truppe sie sind. Ob Western-, Spanisch-, Barock-, Dressur-, oder Islandpferdereiter sämtliche Reitweisen und unterschiedlichste Pferderassen sind vertreten. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.