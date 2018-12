Weihnachtsfeier der Mellendorfer Schützen – nicht nur für die Senioren des Vereins

Mellendorf. Der Vorstand der Mellendorfer Schützen lädt alle Mitglieder zu der diesjährigen Weihnachtsfeier am Sonnabend, 15. Dezember, um 15 Uhr in das Schützenhaus in der Schaumburger Straße ein. Bei Kerzenschein und weihnachtlich gedeckten Tischen servieren die Damen des Schützenvereins Kaffee, leckeren Kuchen und heißen Glühwein. Der Vorsitzende Daniel Poth freut sich auf einen schönen und weihnachtlichen Nachmittag mit vielen Mitgliedern, die daran teilnehmen. Ausdrücklich hinweisen möchte der Vorsitzende darauf, dass sich die Weihnachtsfeier nicht ausschließlich an die Senioren des Vereins, sondern an alle Mitglieder richtet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.