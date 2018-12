Weihnachtsfeier im Hospizfrühstück

Neustadt. Gerade zur Weihachtzeit werden selbst für Menschen, die sonst eher unkonventionell leben, Riten und Traditionen wichtig. Beim Hospizfrühstück am Dienstag, 11. Dezember, wollen die Teilnehmer einander teilhaben lassen, an dem, was für sie zu Weihnachten gehört. Alle, die kommen, werden gebeten, etwas Persönliches mitzubringen, sei es ein Gedicht oder Lied, ein besonderes Weihnacht-Erlebnis, sei es eine Krippenfigur oder das Glöckchen, das zur Kinderzeit ins Weihnachtszimmer rief. Die Gruppe ist wie immer offen auch für neue Besucher.

Das Hospiz-Frühstück findet jeweils am zweiten Dienstag eines Monats um 9 Uhr in der Begegnungsstätte Silbernkamp (Eingang Albert-Schweizer-Straße) statt. Es ist ein Angebot des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes DASEIN. Die Veranstaltung ist offen für alle, die in Gemeinschaft frühstücken und sich in vertrauensvoller Atmosphäre mit Fragen und Themen des Lebens und Sterbens auseinandersetzen möchten, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Kirche. Nähere Informationen und Anmeldung im Büro des Hospizdienstes unter Telefon (0 50 31) 9 49 03 00.